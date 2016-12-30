В США закрыли базу отдыха РФ, из которой велась слежка за АНБ
Федеральные чиновники прекратили деятельность комплекса отдыха, принадлежащего российским гражданам, который размещается на восточном побережье штата Мэриленд. Такие меры были предприняты в связи с санкциями против РФ за кибератаки во время президентских выборов в США, сообщает NBCWashington.
Официальный представитель Государственного департамента подтвердил журналистам, что один из двух российских комплексов в США будет закрыт в Сентервилле, штат Мэриленд.
В Белом доме сообщили, что объект использовался не только для отдыха, но и для разведовательной деятельности.
Разведка США заявила, что с территории велось наблюдение за штаб-квартирой Национального агентства безопасности США в Мэриленде и другими зданиями АНБ на Кент-Айленд.
29 декабря выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснения со стороны России американских дипломатов в Москве.
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