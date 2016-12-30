В США закрыли базу отдыха РФ, из которой велась слежка за АНБ

Согласно данным разведки США, на восточном побережье Мэриленда размещается комплекс зданий, с территории которого велось наблюдение за АНБ

Федеральные чиновники прекратили деятельность комплекса отдыха, принадлежащего российским гражданам, который размещается на восточном побережье штата Мэриленд. Такие меры были предприняты в связи с санкциями против РФ за кибератаки во время президентских выборов в США, сообщает NBCWashington.

Официальный представитель Государственного департамента подтвердил журналистам, что один из двух российских комплексов в США будет закрыт в Сентервилле, штат Мэриленд.

В Белом доме сообщили, что объект использовался не только для отдыха, но и для разведовательной деятельности.

Разведка США заявила, что с территории велось наблюдение за штаб-квартирой Национального агентства безопасности США в Мэриленде и другими зданиями АНБ на Кент-Айленд.

29 декабря выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснения со стороны России американских дипломатов в Москве.

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