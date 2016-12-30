Трамп обсудит санкции против РФ с разведкой США

Избранный президент США обсудит ситуацию с санкциями против РФ с руководством разведки США "ради интересов страны и ее великих людей"

Избранный президент США Дональд Трамп встретится с руководством разведовательных служб, чтобы "быть в курсе ситуации" - введения санкций против Российской Федерации администрацией Барака Обамы. Об этом сообщает Reuters.

"Настало время для нашей страны двигаться дальше к большим и лучшим вещам. Тем не менее, ради интересов нашей страны и ее великих людей, я встречусь с руководителями разведывательных служб на следующей неделе для того, чтобы быть в курсе ситуации", - сказал Трамп.

27 декабря США добавили еще 23 российских компании в санкционный список.

29 декабря Трамп заявил, что что США и Россия должны "положить конец противостоянию".

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