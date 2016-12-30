Маккейн и Грэм будут добиваться более жестких санкций против РФ

Американские сенаторы считают, что введенные Обамой санкции против РФ - это недостаточное наказание за нападение на американскую демократию

Американские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грем считают, что новые санкции против Российской Федерации - это недостаточная цена за "наглое нападение на американскую демократию". Сенаторы будут добиваться более серьезных санкций против РФ в новом Конгрессе, говорится в опубликованном заявлении.

"Ответные меры, о которых заявила сегодня администрация Обамы, давно назрели. Но в конечном счете это не большая цена для России за ее наглое нападение на американскую демократию. Мы намерены проводить работу в новом Конгрессе, чтобы наложить на Россиию еще более серьезные санкции", - заявили они.

18 декабря Маккейн заявил, что российские хакеры угрожают демократии и мировому порядку, а ответ США на эти действий был "парализован".

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