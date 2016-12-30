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Пропавший в Бразилии посол Греции найден мертвым

30.12.2016 05:33
29 декабря началось расследование исчезновения посла Греции в Бразилии Кириакоса Амоиридиса
Пропавший в Бразилии посол Греции найден мертвым
Президент Бразилии Мишел Темер (слева) и посол Греции в Бразилии Кириакоса Амоиридиса (справа) 25 мая 2016 года (фото - ЕРА)

Тело посла Греции в Бразилии Кириакоса Амоиридиса нашли в обгоревшем автомобиле в Рио-де-Жанейро, сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Греции пока ситуацию не прокомментировало.

29 декабря полиция Рио-де-Жанейро сообщила о начале расследование исчезновения посла Греции в Бразилии Кириакоса Амоиридиса, которого в последний раз видели в понедельник вечером, 26 декабря.

Амоиридис начал карьеру дипломата в 1985 году в Афинах. Ранее он был послом Греции в Ливию, а также работал консулом в Рио-де-Жанейро с 2001 и 2004 годов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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