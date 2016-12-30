В Индии обвалилась шахта: известно о пятерых погибших
30.12.2016 12:28
Шахта обрушилась, когда в ней работали около 40 человек, но некоторым из них удалось выбраться на поверхность самостоятельно
Фото: EPA
В Индии минимум пятеро шахтеров погибли и почти два десятка оказались в ловушке после обвала угольной шахты. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Пять мертвых тел были доставлены на поверхность, 23 человека пропали без вести", - сообщает представитель пресс-службы полиции штата, передает издание.
Обвал произошел, когда в шахте работали около 40 человек. Некоторым из них удалось выбраться на поверхность самостоятельно.
30 ноября 2016 года в Польше произошло землетрясение магнитудой 4,5, в результате которого обрушилась шахта Рудна.
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