В Индии обвалилась шахта: известно о пятерых погибших

Шахта обрушилась, когда в ней работали около 40 человек, но некоторым из них удалось выбраться на поверхность самостоятельно

В Индии минимум пятеро шахтеров погибли и почти два десятка оказались в ловушке после обвала угольной шахты. Об этом сообщает агентство Reuters.



"Пять мертвых тел были доставлены на поверхность, 23 человека пропали без вести", - сообщает представитель пресс-службы полиции штата, передает издание.

Обвал произошел, когда в шахте работали около 40 человек. Некоторым из них удалось выбраться на поверхность самостоятельно.

30 ноября 2016 года в Польше произошло землетрясение магнитудой 4,5, в результате которого обрушилась шахта Рудна.

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