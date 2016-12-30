Лавров: РФ объявляет персонами нон грата 35 дипломатов США

Глава МИД РФ сказал, что обвинения США во вмешательстве РФ на государственном уровне в выборы безосновательны

Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов - 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений. Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге".

"Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и их складом на улице Дорожная", - добавил Лавров.

"Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", - отметил он.

Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве РФ на государственном уровне в выборы безосновательны.

"Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинять нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение", - сказал Лавров.

"Вчера администрация США, не приведя никаких фактов и доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении Российской Федерации. Под санкции попала ФСБ РФ, ряд других российских ведомств и физических лиц. Санкции также охватили наших дипломатов. 35 человек, работающих в Вашингтоне и в Сан-Франциско, (31 в Вашингтоне и четверо в Сан-Франциско, - ред.) должны покинуть США до конца дня 1 января".

29 декабря 2016 года США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны России американских дипломатов в Москве.

РФ уже отреагировала на новые санкции Вашингтона, закрыв англо-американскую школу в Москве для детей дипломатов из США, Великобритании и Канады и загородный дом американского посольства в Серебряном Бору.

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