Босния и Герцеговина: лидер Сербии анонсирует референдум
30.12.2016 14:22
Референдум об отделении от Боснии и Герцеговины должен состояться в первой половине 2017 года, сказал лидер боснийских сербов Милорад Додик
Фото: скриншот видео
Лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил о проведении референдума по отделению Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает DW.
Президент Республики Сербской заявил об этом 29 декабря.
Плебисцит должен состояться в первой половине 2017 года. "Детали относительно будущего референдума Додик пообещал озвучить позже. Политик угрожал проведением подобного голосования на протяжении многих лет", - отмечает издание.
На незаконном сентябрьском референдуме в Республике Сербской почти все его участники поддержали идею празднования Дня республики 9 января.
20 сентября Совет Евросоюза принял заявку Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС, одобрив, таким образом, начало пути к статусу страны-кандидата на членство в Союзе.
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