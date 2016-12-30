Босния и Герцеговина: лидер Сербии анонсирует референдум

Референдум об отделении от Боснии и Герцеговины должен состояться в первой половине 2017 года, сказал лидер боснийских сербов Милорад Додик

Лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил о проведении референдума по отделению Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает DW.



Президент Республики Сербской заявил об этом 29 декабря.

Плебисцит должен состояться в первой половине 2017 года. "Детали относительно будущего референдума Додик пообещал озвучить позже. Политик угрожал проведением подобного голосования на протяжении многих лет", - отмечает издание.

На незаконном сентябрьском референдуме в Республике Сербской почти все его участники поддержали идею празднования Дня республики 9 января.

20 сентября Совет Евросоюза принял заявку Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС, одобрив, таким образом, начало пути к статусу страны-кандидата на членство в Союзе.

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