СМИ: Шульц отказался от борьбы за пост канцлера Германии

Глава ЕП перед Рождеством дал понять своим однопартийцам, что они не могут рассматривать его как основного претендента на кресло канцлера Германии

Глава Европарламента Мартин Шульц отказался от борьбы за кресло канцлера Германии. Об этом сообщает Spiegel.

Согласно информации, решение о том, кто станет кандидатом в канцлеры от Социал-демократическая партии Германии зависит сейчас только от председателя партии Зигмара Габриэля.

Конкурент Габриэля в выдвижении от партии на этот пост, Мартин Шульц, "перед Рождеством дал понять своим однопартийцам, что они больше не могут рассматривать его как основного претендента на эту должность".

Некоторые члены СДПГ полагали, что Шульц публично объявит о намерении добиваться поста федерального канцлера и таким образом заставит председателя СДПГ Габриэля выполнить обещание о проведении праймериз внутри партии по выдвижению кандидатуры от социал-демократов на пост главы правительства ФРГ.

По данным праймериз у Шульца были все шансы опередить Габриэля.

"Шульц решил не выступать против Габриэля, поскольку их связывает давняя дружба", - отмечает издание.

Социал-демократическая партия Германии намерена в конце января 2017 года официально объявить своего кандидата на пост канцлера.

Решение может быть принято на заседание правления уже 10 января.

27 декабря сообщалось, что большинство немцев по-прежнему считают, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркельлучше других политиков справится с проблемами Германии в предстоящем 2017 году.

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