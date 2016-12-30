Путин прокомментировал реакцию США на хакерские атаки РФ

Новые санкции и действия Барака Обамы, считает глава государства-агрессора, противоречат интересам США и России

Новые санкции США против России вредят отношениям двух стран и противоречат их интересам. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности - наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", - говорится в заявлении.



В то же время Путин отметил, что Москва не будет прибегать к симметричному ответу на высылку Вашингтоном российских дипломатов.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль", - подчеркнул президент страны-агрессора.

По словам Путина, Кремль, оставляя за собой право на ответные меры, не будет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии" и дальнейшие шаги по "восстановлению российско-американских отношений" будет выстраивать исходя из политики администрации избранного президента США Дональда Трампа.

"Жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Трампа, весь американский народ!" - заявил Путин.

29 декабря 2016 года США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования властями России американских дипломатов в Москве.

Также президент США Барак Обама сообщил о введении санкций в отношении российских спецслужб ФСБ и ГРУ, четырех сотрудников ГРУ и трех компаний, оказывающих материальную поддержку кибероперациям ГРУ. Эти меры являются ответом Вашингтона на попытки Москвы вмешаться в выборы президента США путем кибератак.

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РФ уже отреагировала на новые санкции Вашингтона, закрыв англо-американскую школу в Москве для детей дипломатов из США, Великобритании и Канады и загородный дом американского посольства в Серебряном Бору.

Кроме того, министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров предложил Путину выслать из России 35 американских дипломатов.

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