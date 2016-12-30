Трамп не собирается говорить с Путиным о выдворении дипломатов РФ

Сейчас для избранного президента США является приоритетным получить обновленную информацию от разведывательного сообщества

Избранный президент США Дональд Трамп не имеет непосредственных планов поговорить с президентом России Владимиром Путиным о выдворении российских дипломатов за шпионаж и вмешательство в выборы президента США. Об этом сообщает Reuters.

"Ничего в этой связи не запланировано. Сейчас для избранного президента является приоритетным получить обновленную информацию от разведывательного сообщества", - сказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

29 декабря 2016 года США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны России американских дипломатов в Москве.

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