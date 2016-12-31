Команда Трампа: Мы - истинная цель санкций Обамы

В переходной команде избранного президента считают, что санкции Обамы против РФ призваны усложнить работу будущей администрации

В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа считают, что президент Барак Обама создает искусственные преграды для следующей администрации, вводя санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает американское издание Politico.

"Я скажу вам, что даже те, кто сипатизирует президенту Обаме по большинству вопросов, утверждают, что одной из причин того, что он сделал сейчас, было "ограничить рамками" президента Трампа", - заявила советник Трампа Келлиан Конуэй.

По ее словам, расширение ограничений против России могло быть политизированным решением со стороны Обамы.

Как отмечает издание, Конуэй - это лишь один из многочисленных союзников Трампа, которые раскритиковали новый пакет санкций против РФ.

27 декабря Министерство торговли США добавило 23 компании РФ и Крыма к американскому санкционному списку.

30 декабря США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснения со стороны России американских дипломатов в Москве.

Россия в ответ на американские санкции закрыла англо-американскую школу в Москве и загородный дом американского посольства в Москве в Серебряном бору. Однако высылать дипломатов США из РФ Путин отказался.

Трамп одобрил такое решение президента РФ, назвав это хорошим шагом. Об этом он заявил в своем Twitter.

"Я всегда знал, что он он умный", - написал Трамп.





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