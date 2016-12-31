Команда Трампа: Мы - истинная цель санкций Обамы против РФ

В переходной команде избранного президента считают, что санкции Обамы против РФ призваны усложнить работу будущей администрации

В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа считают, что президент Барак Обама создает искусственные преграды для следующей администрации, вводя санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает американское издание Politico.

"Я скажу вам, что даже те, кто с пониманием относится к президенту Обаме по большинству вопросов, утверждают, что одной из причин того, что он сделал сейчас, было "ограничить рамками" президента Трампа", - заявила советник Трампа Келлиан Конуэй.

По ее словам, расширение ограничений против России могло быть политизированным решением со стороны Обамы.

27 декабря Министерство торговли США добавило 23 компании РФ и Крыма к американскому санкционному списку.

30 декабря США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснения со стороны России американских дипломатов в Москве.

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