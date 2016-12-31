Уровень преступности среди беженцев в Германии резко упал - BKA

Большая часть совершенных мигрантами преступлений - это мелкие правонарушения

Количество преступников или подозреваемых среди мигрантов в Германии резко упало в третьем квартале 2016 года. По сравнению с первым кварталом того же года число преступлений, которые совершали или в которых подозревались беженцы, сократилось почти на четверть. Об этом говорится в опубликованном отчете германского Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), передает Deutsche Welle.

В отчете предоставлена статистика среди мигрантов, которые подали прошение об убежище в Германии, уже получили статус беженцев или находятся в стране нелегально.

Как отмечается в документе, большая часть совершенных преступлений в третьем квартале 2016 года - это мелкие правонарушения.

22 декабря сообщалось, что немецкие власти до конца ноября 2016 года выслали из страны 23 тыс 750 беженцев.

25 декабря министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сообщил, что В 2017 году число покинувших Германию мигрантов должно сильно увеличиться.

27 декабря министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Евросоюзу необходимо создать будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, заняться вопросом внутренней и внешней безопасности, развивать рынок труда и экономику.

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