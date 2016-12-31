Израиль предупредждает туристов об угрозе терактор в Индии

Особо опасным спецслужбы Израиля называют юго-запад Индии

Израиль предупреждает об угрозе террористических атак в Индии во время новогодних праздников и советует своим гражданам избегать общественных мест в этот период. Об этом сообщает BBC.

Особо опасным назван юго-запад Индии.

Туристам советуют не посещать многолюдные места - вечеринки, клубы и рынки.

22 ноября Госдеп США сообщил, что ИГ и Аль-Каида планируют теракты по всей Европе во время новогодних праздников.

24 декабря Госдеп США предупредил американцев, которые собираются в путешествие в Египет, об угрозе террористических атак.

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