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Израиль предупредждает туристов об угрозе терактов в Индии

31.12.2016 05:01
Особо опасным спецслужбы Израиля называют юго-запад Индии
Израиль предупредждает туристов об угрозе терактов в Индии
Фото: pixabay.com

Израиль предупреждает об угрозе террористических атак в Индии во время новогодних праздников и советует своим гражданам избегать общественных мест в этот период. Об этом сообщает BBC.

Особо опасным назван юго-запад Индии.

Туристам советуют не посещать многолюдные места - вечеринки, клубы и рынки.

22 ноября Госдеп США сообщил, что ИГ и Аль-Каида планируют теракты по всей Европе во время новогодних праздников.

24 декабря Госдеп США предупредил американцев, которые собираются в путешествие в Египет, об угрозе террористических атак.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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