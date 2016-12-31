Израиль предупредждает туристов об угрозе терактов в Индии
31.12.2016 05:01
Особо опасным спецслужбы Израиля называют юго-запад Индии
Фото: pixabay.com
Израиль предупреждает об угрозе террористических атак в Индии во время новогодних праздников и советует своим гражданам избегать общественных мест в этот период. Об этом сообщает BBC.
Особо опасным назван юго-запад Индии.
Туристам советуют не посещать многолюдные места - вечеринки, клубы и рынки.
22 ноября Госдеп США сообщил, что ИГ и Аль-Каида планируют теракты по всей Европе во время новогодних праздников.
24 декабря Госдеп США предупредил американцев, которые собираются в путешествие в Египет, об угрозе террористических атак.
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