В Чехии открывают центр борьбы с интернет-пропагандой Кремля

Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами в Праге заработает с 1 января 2017 года

В Праге (Чехия) с 1 января 2017 года начнет работу Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами (CTHH), передает Deutsche Welle.

Штат Центра будет насчитывать 20 сотрудников, подчиненных Министерству внутренних дел Чехии.

Задача организации состоит в наблюдении за подозрительными публикациями в интернете и разоблачение фейковых новостей.

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец ожидает, что сотрудники центра уже через несколько минут после появления фейков в интернете смогут сообщить о дезинформации и внести необходимые уточнения.

Как сообщается, задачей Центра будет также борьба против "пропаганды внешних сил". Наблюдатели пражского аналитического центра Европейские ценности ранее предупреждали росте влияния СМИ, подконтрольных российскому государству.

23 ноября Европарламент принял резолюцию, которая утверждает, что целью пропаганды Кремля является раскол ЕС.

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