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Генсекретарь ООН Пан Ги Мун покидает пост

31.12.2016 09:30
Уже 3 января Пан Ги Мун улетит на родину в Южную Корею, его преемником станет Антониу Гутерреш
Генсекретарь ООН Пан Ги Мун покидает пост
Пан Ги Мун (фото - Центр новостей ООН)

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня оставит свой пост. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Накануне, в последний рабочий день года он попрощался с сотрудниками секретариата. 

"Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих. Генеральный секретарь, даже если он обладает выдающимися способностями и полон желания, ничего не может сделать в одиночку. Я очень благодарен нашим сотрудникам, которые беззаветно преданы делу, они работают день и ночь, порой в очень опасных ситуациях", - сказал Ги Мун. 

Он сказал, что доволен кандидатурой своего преемника. 

В новогоднюю ночь Генсекретарь примет участие во встрече Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке - он нажмет кнопку отсчета до наступления 2017 года, которая приведет в действие хрустальный шар, установленный на шпиле одного из небоскребов. 

3 января Пан Ги Мун вылетит на родину в Южную Корею. По его словам, он сможет сбросить накопившееся напряжение.

13 октября Генеральная ассамблея ООН утвердила бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации. 

Гутерреш с 1995-го по 2002 год занимал должность премьер-министра Португалии, а с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев. 

Смотрите также: Инфографика: Превентивный дипломат. Досье на нового генерального секретаря ООН

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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