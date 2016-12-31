Генсекретарь ООН Пан Ги Мун покидает пост

Уже 3 января Пан Ги Мун улетит на родину в Южную Корею, его преемником станет Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня оставит свой пост. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



Накануне, в последний рабочий день года он попрощался с сотрудниками секретариата.



"Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих. Генеральный секретарь, даже если он обладает выдающимися способностями и полон желания, ничего не может сделать в одиночку. Я очень благодарен нашим сотрудникам, которые беззаветно преданы делу, они работают день и ночь, порой в очень опасных ситуациях", - сказал Ги Мун.



Он сказал, что доволен кандидатурой своего преемника.



В новогоднюю ночь Генсекретарь примет участие во встрече Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке - он нажмет кнопку отсчета до наступления 2017 года, которая приведет в действие хрустальный шар, установленный на шпиле одного из небоскребов.



3 января Пан Ги Мун вылетит на родину в Южную Корею. По его словам, он сможет сбросить накопившееся напряжение.

13 октября Генеральная ассамблея ООН утвердила бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации.



Гутерреш с 1995-го по 2002 год занимал должность премьер-министра Португалии, а с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.



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