В Турции задержали восьмерых террористов Исламского государства
31.12.2016 17:25
Полиция задержала в Анкаре восьмерых боевиков ИГ, которых подозревают в подготовке теракта в новогоднюю ночь
Фото: EPA
Полиция Турции задержала восьмерых членов террористической группировки Исламское государство (ИГ) в Анкаре сегодня, 31 декабря. Как сообщает Anadolu, в полиции уверены, они планировали осуществить теракт в новогоднюю ночь.
В рамках этой операции сотрудники полиции также изъяли документы, связанные с организацией.
В полиции отмечают, что в результате терактов ИГ в Турции погибли в общей сложности 277 человек.
ИГ взяло на себя ответственность за сегодняшние взрывы в Багдаде, в результате которых погибли 28 человек.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:07
-
вчера
16:28
-
вчера
09:00
-
вчера
14:22
-
вчера
15:39
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров