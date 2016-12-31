В Турции задержали восьмерых террористов Исламского государства

Полиция задержала в Анкаре восьмерых боевиков ИГ, которых подозревают в подготовке теракта в новогоднюю ночь

Полиция Турции задержала восьмерых членов террористической группировки Исламское государство (ИГ) в Анкаре сегодня, 31 декабря. Как сообщает Anadolu, в полиции уверены, они планировали осуществить теракт в новогоднюю ночь.



В рамках этой операции сотрудники полиции также изъяли документы, связанные с организацией.



В полиции отмечают, что в результате терактов ИГ в Турции погибли в общей сложности 277 человек.



ИГ взяло на себя ответственность за сегодняшние взрывы в Багдаде, в результате которых погибли 28 человек.

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