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В Турции задержали восьмерых террористов Исламского государства

31.12.2016 17:25
Полиция задержала в Анкаре восьмерых боевиков ИГ, которых подозревают в подготовке теракта в новогоднюю ночь
В Турции задержали восьмерых террористов Исламского государства
Фото: EPA

Полиция Турции задержала восьмерых членов террористической группировки Исламское государство (ИГ) в Анкаре сегодня, 31 декабря. Как сообщает Anadolu, в полиции уверены, они планировали осуществить теракт в новогоднюю ночь.

В рамках этой операции сотрудники полиции также изъяли документы, связанные с организацией.

В полиции отмечают, что в результате терактов ИГ в Турции погибли в общей сложности 277 человек.

ИГ взяло на себя ответственность за сегодняшние взрывы в Багдаде, в результате которых погибли 28 человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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