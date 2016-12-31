USD:  26.88  27.53   EUR:  27.92  28.90  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

МИД открыл горячую линию для украинцев в аэропорту Шарджи

31.12.2016 20:35
Министерство иностранных дел сообщает, что держит на контроле ситуацию с рейсом Шарджа-Киев
МИД открыл горячую линию для украинцев в аэропорту Шарджи
Аэропорт Шарджи (фото - sharjahairport.ae)

Министерство иностранных дел держит на контроле ситуацию с задержкой рейса Шарджа-Киев. Об этом начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИДа Василий Кирилич рассказал телеканалу 112.

"В течение ночи консул находился в аэропорту Шарджи, оказывал содействие в оформлении билетов для возвращения в Киев, эти билеты были оформлены и назначен утренний вылет. Однако вылет был отменен, перенесен на позднейшее время, но вылет не состоялся. В эти минуты консул работает в аэропорту Шарджи, пытается урегулировать проблему", - сообщил он.

По словам Кирилича, представители Air Arabia объясняют ситуацию недопустимыми для перелета метеорологическими условиями. Такие объяснения выглядят, по мнению консула, спорно. При этом немало рейсов задерживается, в том числе на Белоруссию и Казахстан.

Представитель МИДа добавил, что очень надеется на возвращение украинских туристов домой еще в 2016 году, но озвучивать прогнозы считает некорректным, поскольку решение будет принимать авиакомпания.

Украинцы находятся в VIP-зале ожидания, и их пребывание в аэропорту пытаются сделать максимально комфортным.

В связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины в аэропорту Шарджи МИД Украины открывает горячую линию - (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в консульстве Украины в Дубай - (00 9715) 649 439 56.

Ранее сообщалось, что украинские туристы уже трое суток находятся в аэропорту Шарджи в ОАЭ.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 