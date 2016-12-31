МИД открыл горячую линию для украинцев в аэропорту Шарджи

Министерство иностранных дел сообщает, что держит на контроле ситуацию с рейсом Шарджа-Киев

Министерство иностранных дел держит на контроле ситуацию с задержкой рейса Шарджа-Киев. Об этом начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИДа Василий Кирилич рассказал телеканалу 112.

"В течение ночи консул находился в аэропорту Шарджи, оказывал содействие в оформлении билетов для возвращения в Киев, эти билеты были оформлены и назначен утренний вылет. Однако вылет был отменен, перенесен на позднейшее время, но вылет не состоялся. В эти минуты консул работает в аэропорту Шарджи, пытается урегулировать проблему", - сообщил он.



По словам Кирилича, представители Air Arabia объясняют ситуацию недопустимыми для перелета метеорологическими условиями. Такие объяснения выглядят, по мнению консула, спорно. При этом немало рейсов задерживается, в том числе на Белоруссию и Казахстан.



Представитель МИДа добавил, что очень надеется на возвращение украинских туристов домой еще в 2016 году, но озвучивать прогнозы считает некорректным, поскольку решение будет принимать авиакомпания.



Украинцы находятся в VIP-зале ожидания, и их пребывание в аэропорту пытаются сделать максимально комфортным.



В связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины в аэропорту Шарджи МИД Украины открывает горячую линию - (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в консульстве Украины в Дубай - (00 9715) 649 439 56.



Ранее сообщалось, что украинские туристы уже трое суток находятся в аэропорту Шарджи в ОАЭ.



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