Мальта возглавила Совет Евросоюза

Председательство в Совете Евросоюза с 1 января переходит по ротации к Мальте

Мальта занимает переходящий по ротации пост председателя Совета Европейского Союза на предстоящие полгода с 1 января. Об этом сообщает DW.

Ожидается, что в ближайшие месяцы главной темой Евросоюза будет поиск компромисса в дискуссиях о новой системе предоставления убежища в ЕС, в частности о том, как в будущем должны распределяться беженцы по странам - членам ЕС.

Последние полгода, начиная с июля 2016 года, Совет ЕС возглавляла Словакия.

По плану, во второй половине 2017 года председательство должно было перейти к Великобритании.

"Однако еще в июле новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в адрес главы Евросовета Дональда Туска письмо, в котором отказывалась от председательства в Совете ЕС в связи с переговорами по Brexit", - отмечает издание.

В результате было решено, что вместо Великобритании председательство внепланово перейдет к Эстонии.

Согласованный план предполагает, что, начиная с Эстонии, все страны, которые должны занимать этот пост до конца 2020 года, фактически будут заступать на него на полгода раньше первоначально намеченного срока.

17 ноября сообщалось, что в Европейском Союзе согласовали процесс по либерализации визового режима для Украины, в частности предоставить гражданам Украины безвизовый въезд в страны ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода.

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