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В Индонезии загорелся катер: погибли пять человек - фото

01.01.2017 11:09
Удалось спасти 98 человек, травмы получили 17 туристов
В Индонезии загорелся катер: погибли пять человек - фото
Фото: EPA

В Индонезии в результате пожара на катере Zahro Express погибли пять туристов. Об этом сообщает Reuters.

Всего на катере находились 250 пассажиров. 

Пожар произошел из-за короткого замыкания электродвигателя.

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Катер загорелся после выхода из порта в северной части Джакарты.

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Удалось спасти 98 человек, травмы получили 17 туристов.

17 декабря во время землетрясения на побережье Индонезии в провинции Ачех погибли не менее 50 человек

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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