В Индонезии загорелся катер: погибли пять человек - фото
01.01.2017 11:09
Удалось спасти 98 человек, травмы получили 17 туристов
Фото: EPA
В Индонезии в результате пожара на катере Zahro Express погибли пять туристов. Об этом сообщает Reuters.
Всего на катере находились 250 пассажиров.
Пожар произошел из-за короткого замыкания электродвигателя.
Катер загорелся после выхода из порта в северной части Джакарты.
Удалось спасти 98 человек, травмы получили 17 туристов.
17 декабря во время землетрясения на побережье Индонезии в провинции Ачех погибли не менее 50 человек
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