Теракт в Стамбуле: опознали 21 из 39 погибших
В Стамбуле полиция обнародовала первые данные о жертвах теракта в ночном клубе Reina, который произошел в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Hurriet.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу подтвердил информацию о том, что погибли 39 человек.
"21 погибший уже идентифицирован. 16 из них - иностранцы, еще пятеро - граждане Турции", - сказал Сойлу.
По его словам, продолжается идентификация 18 погибших.
Ранения получили 69 человек, среди которых сотрудники и посетители клуба.
Сойлу добавил, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
1 января сообщалось, что в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.
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