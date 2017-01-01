Теракт в Стамбуле: опознали 21 из 39 погибших

Большинство среди идентифицированных погибших - иностранцы

В Стамбуле полиция обнародовала первые данные о жертвах теракта в ночном клубе Reina, который произошел в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Hurriet.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу подтвердил информацию о том, что погибли 39 человек.

"21 погибший уже идентифицирован. 16 из них - иностранцы, еще пятеро - граждане Турции", - сказал Сойлу.

По его словам, продолжается идентификация 18 погибших.

Ранения получили 69 человек, среди которых сотрудники и посетители клуба.

Сойлу добавил, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

1 января сообщалось, что в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.

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