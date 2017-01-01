МИД открыл горячую линию из-за теракта в Стамбуле

Информации о пострадавших украинцах в результате теракта пока нет

Генеральное консульство Украины в Стамбуле открыло горячую линию в связи с терактом. Об этом сообщает ведомство на странице в Facebook.

"В связи с терактом в Стамбуле, Генконсульство открыло горячую линию +90 530 612 55 77. В случае необходимости просим также граждан присылать обращение и информацию на электронный адрес ГКУ gc_tr@mfa.gov.ua и страницу Генконсульства в Facebook", - отмечается в сообщении.

В настоящее время консул пытается установить, есть ли среди погибших украинцы.

В Стамбуле полиция обнародовала первые данные о жертвах теракта в ночном клубе Reina, который произошел в новогоднюю ночь.

1 января сообщалось, что в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.