ДТП в Германии: столкнулись 11 машин, есть погибшие - фото

В Баварии на трассе столкнулись три грузовика и восемь легковых автомобилей. В результате ДТП шесть человек погибли, 13 получили травмы

Не менее шести человек погибли, 13 получили травмы в результате ДТП с участием большого числа автомобилей на автобане A7 в районе Нижний Альгой на юге Германии. Об этом сообщает DW.

По информации управления полиции города Кемптен, в инцидент, произошедший в районе коммун Бад-Грёненбах и Воринген, были вовлечены три грузовика и восемь легковых автомобилей.





Один из автомобилей в результате ДТП оказался практически полностью уничтожен: пять из шести человек, которым были нанесены несовместимые с жизнью травмы, сидели в ней.

Шестую жертву спасатели обнаружили в кабине грузовика.





Пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, восемь человек доставлены в больницы.

Точная причина ДТП устанавливается. Во время происшествия в районе Нижний Альгой был густой туман.

Год назад в Германии также произошло крупное ДТП. В новогоднюю ночь вблизи немецкого города Падерборн произошло масштабное ДТП, в результате которого погиб один человек, еще 66 были травмированы.

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