Теракт в Стамбуле: украинцев среди погибших нет - генконсул

Консулы проверяют больницы на наличие граждан Украины среди раненых в результате теракта

Среди установленных жертв теракта в Стамбуле украинцев нет. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.

"По информации губернаторства Стамбула, среди опознанных тел (21 из 39) лиц, погибших в результате теракта в Стамбуле, граждан Украины нет". - отметил Боднар.

По его словам, консулы проверяют больницы на наличие граждан Украины среди раненых в результате теракта.

1 января сообщалось, что в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.

21 погибший уже идентифицирован. 16 из них - иностранцы, еще пятеро - граждане Турции.

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