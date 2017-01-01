Теракт в Стамбуле: украинцев среди погибших нет - генконсул
01.01.2017 13:58
Консулы проверяют больницы на наличие граждан Украины среди раненых в результате теракта
Фото: EPA
Среди установленных жертв теракта в Стамбуле украинцев нет. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.
"По информации губернаторства Стамбула, среди опознанных тел (21 из 39) лиц, погибших в результате теракта в Стамбуле, граждан Украины нет". - отметил Боднар.
По его словам, консулы проверяют больницы на наличие граждан Украины среди раненых в результате теракта.
1 января сообщалось, что в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.
21 погибший уже идентифицирован. 16 из них - иностранцы, еще пятеро - граждане Турции.
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