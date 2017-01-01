Королева Елизавета II пропустит новогоднюю службу

В своем рождественском послании королева Елизавета II говорила о том, как она вдохновлена обычными людьми, совершающими выдающиеся поступки

Королева Великобритании Елизавета II пропустит новогоднюю церковную службу, так как до сих пор окончательно не выздоровела от перенесенной простуды. Об этом сообщает ВВС.

Как сказали в Букингемском дворце, королева приняла решение пропустить службу в церкви своего поместья в Сандрингеме утром в воскресенье.

Елизавета II не появлялась на публике уже 12 дней. На прошлой неделе она отменила посещение традиционной рождественской службы в церкви своего поместья в Сандрингеме - также из-за плохого самочувствия. Ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, тоже перенесший простудное заболевание, смог посетить службу.

Из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета, супруги отправились на рождественские каникулы в Норфолк 22 декабря, на день позже, чем было запланировано, причем не на поезде, как обычно, а на вертолете.

В своем записанном заранее рождественском послании королева Елизавета II говорила о том, как она вдохновлена "обычными людьми, совершающими выдающиеся поступки".

"Тысячи "маленьких добрых дел" могут что-то изменить, даже когда мировые проблемы кажутся слишком большими, чтобы эти изменения стали возможны", - сказала королева.

В конце декабря Букингемский дворец также объявил, что королева Елизавета II перестанет патронировать 25 национальных организаций, в том числе спортивные ассоциации.

В этом году их начнут патронировать другие члены королевской семьи.

21 апреля 2016 года британской королеве Елизавете II исполнилось 90 лет. Она находится на троне с 1952 года и является самым долго правящим британским монархом в истории.

25 декабря королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации с ежегодным рождественским посланием.

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