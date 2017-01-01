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Королева Елизавета II пропустит новогоднюю службу

01.01.2017 15:09
В своем рождественском послании королева Елизавета II говорила о том, как она вдохновлена обычными людьми, совершающими выдающиеся поступки
Королева Елизавета II пропустит новогоднюю службу
Елизавета II (фото - EPA)

Королева Великобритании Елизавета II пропустит новогоднюю церковную службу, так как до сих пор окончательно не выздоровела от перенесенной простуды. Об этом сообщает ВВС.

Как сказали в Букингемском дворце, королева приняла решение пропустить службу в церкви своего поместья в Сандрингеме утром в воскресенье.

Елизавета II не появлялась на публике уже 12 дней. На прошлой неделе она отменила посещение традиционной рождественской службы в церкви своего поместья в Сандрингеме - также из-за плохого самочувствия. Ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, тоже перенесший простудное заболевание, смог посетить службу.

Из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета, супруги отправились на рождественские каникулы в Норфолк 22 декабря, на день позже, чем было запланировано, причем не на поезде, как обычно, а на вертолете.

В своем записанном заранее рождественском послании королева Елизавета II говорила о том, как она вдохновлена "обычными людьми, совершающими выдающиеся поступки".

"Тысячи "маленьких добрых дел" могут что-то изменить, даже когда мировые проблемы кажутся слишком большими, чтобы эти изменения стали возможны", - сказала королева.

В конце декабря Букингемский дворец также объявил, что королева Елизавета II перестанет патронировать 25 национальных организаций, в том числе спортивные ассоциации.

В этом году их начнут патронировать другие члены королевской семьи.

21 апреля 2016 года британской королеве Елизавете II исполнилось 90 лет. Она находится на троне с 1952 года и является самым долго правящим британским монархом в истории.

25 декабря королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации с ежегодным рождественским посланием.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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