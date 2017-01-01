ИГ может применить химическое оружие в Британии - МВД

Как заявил замминистра МВД Британии, о конкретных нападениях речь пока не идет, но ИГ стремится максимизировать число жертв своих нападений

Террористы группировки Исламское государство заявили, что могут использовать химическое оружие в ходе нападений на Великобританию. Об этом сообщил Бен Уоллес, заместитель министра внутренних дел Британии по безопасности, передает Би-би-си.

По его словам, ни о каких конкретных нападениях речи пока не идет, но ИГ стремится к тому, чтобы максимизировать число жертв своих нападений.

Уоллес также напомнил о том, что ранее боевики ИГ уже использовали отравляющие вещества в Ираке и Сирии.

"У них нет никаких моральных ограничений по вопросу использования химического оружия, и если у них появится такая возможность, они без колебаний применят его в нашей стране", - сказал он.

Он также отметил, что в недавнем отчете Европола приводятся свидетельства того, что ИГ проявляет интерес к использованию биологического или химического оружия.

22 ноября Государственный департамент США сообщил, что террористические группировки Исламское государство и Аль-Каида продолжают планировать теракты в Европе.

19 декабря 2016 года грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.

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