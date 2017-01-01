Команда Трампа сомневается в справедливости санкций против РФ

По словам будущего пресс-секретаря, Белый дом напропорционально наказывает Россию, высылая из страны 35 дипломатов

Будущий пресс-секретарь в администрации избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что Белый дом, возможно, непропорционально наказывает Российскую Федерацию, приказывая выслать из страны 35 российских дипломатов, которых подозревают в шпионстве. Об этом сообщает Голос Америки.

По его словам, Трамп будет ставить вопрос американским спецслужбам о введенных Бараком Обамой санкциях.

"Один из вопросов, которые у нас есть - почему такая жесткая реакция. Я имею в виду - 35 человек, закрытие двух учреждений. Вопрос в том, пропорционален ли такой ответ совершенным действиям. Возможно, это был пропорциональный ответ, а возможно и нет, но мы должны об этом подумать", - заявил Спайсер.

27 декабря добавили еще 23 российских компании в санкционный список.

30 декабря США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснения со стороны России американских дипломатов в Москве.

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