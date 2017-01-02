Самолет с высланными из США дипломатами РФ прибыл в Москву
02.01.2017 08:38
Дипломатов привез специальный борт авиакомпании Россия
Самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву, передает российская служба Би-би-си. Дипломатов привез специальный борт авиакомпании Россия - официального перевозчика президента и членов правительства.
30 декабря США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснения со стороны России американских дипломатов в Москве.
Президент РФ Владимир Путин отказался в ответ высылать дипломатов США.
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