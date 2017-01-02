Олланд навестил в Ираке французских военных, воюющих с ИГ

Франсуа Олланд прилетел в Багдад, чтобы навестить французских военных, участвующих в борьбе с террористами ИГ

Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в столицу Ирака Багдад, чтобы навестить французских военных, участвующих в международной коалиции, которая помогает Ираку бороться с террористической группировкой Исламское государство. Об этом сообщает Радио Свобода.

Олланда сопровождает министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дрион.

Французские самолеты осуществили около тысячи ударов по боевикам ИГ. Франция направила 500 военных, которые стали советниками иракских сил. В операции по ликвидации террористов принимают участие 14 французских истребителей Rafale, базирующихся в Иордании и ОАЭ.

31 декабря группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде.

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