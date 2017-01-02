В Дании умер потомок Николая II князь Дмитрий Романов

Самый старый родственник Николая II скончался в возрасте 90 лет

В Дании скончался самый старый родственник последнего царя Российской империи Николая II князь Дмитрий Романов, сообщает Радио Свобода.

Князю было 90 лет. Романов был прямым потомком царя Николая II - его отец, Роман Романов, был вторым двоюродным братом царя.

Дмитрий Романов родился во Франции, где его семья поселилась после эмиграции из России.

Он работал историком, служил в банке, занимался писательской деятельностью, а также занимался благотворительностью для российских больниц и детских домов. В октябре 2016 года князь получил орден Святого Александра за усилия в продвижении исторического и культурного наследия России.

31 марта 2015 года Одесский суд не разрешил демонтировать памятник Екатерине Второй в Одессе.

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