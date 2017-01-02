Олланд в Ираке: Надеюсь 2017 будет годом победы над терроризмом

Президент Франции заявил, что французские военные, которые ведут борьбу с ИГ в Ираке, препятствуют массовым терактам во Франции

Президент Франции Франсуа Олланд выразил надежду, что 2017 год станет годом победы над терроризмом. Он также заявил, что французские военные, которые ведут борьбу с террористам Исламского государства в Ираке, препятствуют массовым убийствам во Франции. Об этом Олланд сказал в Багдаде, куда прибыл вместе с министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дрионом, передает Reuters.

"Все, что способствует восстановлению Ирака - это дополнительный шаг, чтобы избежать ударов ИГ по нашей собственной территории", - заявил Олланд.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Франции Франсуа Олланд прибыл в столицу Ирака Багдад, чтобы навестить французских военных, участвующих в международной коалиции, которая помогает Ираку бороться с террористической группировкой ИГ.

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