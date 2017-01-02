Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей - МВД

В ночь святого Сильвестра во Франции сожгли 650 автомобилей, 450 человек были задержаны

В новогоднюю ночь святого Сильвестра во Франции были подожжены 650 автомобилей. 454 человека задержаны, 301 из них помещены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Франции.

Всего по стране во время праздника дежурство несли 100 тысяч полицейских, жандармов, военных и пожарных. В Ницце двоих резервистов полиции забросали камнями, они получили ранения.

"Эти нападения являются недопустимыми и преступники ответят за свои действия перед правосудием", - подчеркнули в МВД Франции.

За последние 5 лет, по данным французского министерства поджоги автомобилей в новогоднюю ночь сократились на 20%. В то же время 1 января 2016 года были подожжены 602 автомобиля, меньше чем в этот раз.

1 января сообщалось, что во Франции в новогоднюю ночь сгорели 25 автомобилей.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.