Бундестаг ищет способы борьбы с фейковыми новостями

В Германии опасаются влияния дезинформации на ход выборов

Во время предвыборной кампании в Германии будут попытки манипуляции новостями, которые могут повлиять на исход выборов. Об этом заявил федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер, передает Deutsche Welle.

"Граждане и СМИ должны с особой осторожностью реагировать на новости в ходе этой предвыборной кампании. Следует знать, что предпринимаются попытки ими манипулировать", - заявил он

По словам Заррайтера, политическим партиям, а также СМИ необходимо проводить "еще более тщательные проверки, чтобы отделять фальсифицированную информацию от истинной".

Ранее глава Министерства внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер призвал пользователей и администрацию социальных сетей к решительной борьбе против распространения фейков.

"Очевидно ложные сообщения могут стать наказуемыми - в связи с этим должно проводиться расследование", - подчеркнул де Мезьер.

23 декабря МВД ФРГ предложило создать специальный центр защиты от дезинформации для борьбы с фейк-новостями в социальных сетях.

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