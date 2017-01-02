Франция призвала РФ воздержаться от военных действий в Сирии

Франция решительно осуждает любые действия, к которым страна-агрессор могла бы прибегнуть в Сирии, отметил премьер Бернар Казнев

Франция призвала Россию воздержаться от участия в военных действиях в Сирии и уважать недавно установленный режим прекращения огня. Об этом сегодня, 2 января, сообщил премьер-министр Франции Бернар Казнев, пишет Deutsche Welle.



"Мы решительно осуждаем любые действия, к которым Россия могла бы прибегнуть в Сирии и которые могут привести к продолжению боевых действий", - отметил глава правительства.



Французский премьер попросил российскую армию прекратить участвовать в военных операциях, которые являются смертельными.



Казнев надеется, что переговоры между отдельными силами в Сирии будут продолжаться, чтобы продолжался и режим прекращения огня.



Ранее сегодня президент Франции Франсуа Олланд выразил надежду, что 2017 год станет годом победы над терроризмом.



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