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Франция призвала РФ воздержаться от военных действий в Сирии

02.01.2017 17:10
Франция решительно осуждает любые действия, к которым страна-агрессор могла бы прибегнуть в Сирии, отметил премьер Бернар Казнев
Франция призвала РФ воздержаться от военных действий в Сирии
Фото: EPA

Франция призвала Россию воздержаться от участия в военных действиях в Сирии и уважать недавно установленный режим прекращения огня. Об этом сегодня, 2 января, сообщил премьер-министр Франции Бернар Казнев, пишет Deutsche Welle.

"Мы решительно осуждаем любые действия, к которым Россия могла бы прибегнуть в Сирии и которые могут привести к продолжению боевых действий", - отметил глава правительства.

Французский премьер попросил российскую армию прекратить участвовать в военных операциях, которые являются смертельными.

Казнев надеется, что переговоры между отдельными силами в Сирии будут продолжаться, чтобы продолжался и режим прекращения огня.

Ранее сегодня президент Франции Франсуа Олланд выразил надежду, что 2017 год станет годом победы над терроризмом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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