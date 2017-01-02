Франция призвала РФ воздержаться от военных действий в Сирии
Франция призвала Россию воздержаться от участия в военных действиях в Сирии и уважать недавно установленный режим прекращения огня. Об этом сегодня, 2 января, сообщил премьер-министр Франции Бернар Казнев, пишет Deutsche Welle.
"Мы решительно осуждаем любые действия, к которым Россия могла бы прибегнуть в Сирии и которые могут привести к продолжению боевых действий", - отметил глава правительства.
Французский премьер попросил российскую армию прекратить участвовать в военных операциях, которые являются смертельными.
Казнев надеется, что переговоры между отдельными силами в Сирии будут продолжаться, чтобы продолжался и режим прекращения огня.
Ранее сегодня президент Франции Франсуа Олланд выразил надежду, что 2017 год станет годом победы над терроризмом.
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