Большинство шотландцев против референдума о независимости

61,5% респондентов выступают против второго референдума о независимости от Великобритании в этом году

Две трети шотландцев не поддерживают референдум о независимости от Великобритании в 2017 году. Таковы результаты опроса, проведенного для Glasgow's Herald, сообщает Euractiv.

61,5% респондентов выступают против второго референдума о независимости в этом году. Такую идею поддерживают 38,5% опрошенных.

В 2014-м на референдуме о независимости 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании, а 45% поддержали независимость Шотландии.

Последний опрос показал, что эти цифры почти не изменились: 54,5% готовы проголосовать против независимости от Соединенного Королевства, 45,5% - за.



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