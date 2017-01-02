Полиция: Беженцы договаривались встретиться в Кельне

Выходцы из стран Северной Африки договаривались о встрече у Кельнского собора в новогодюю ночь

Выходцы из стран Северной Африки договаривались собраться в новогоднюю ночь у Кельнского собора, где год назад произошли массовые беспорядки. Об этом рассказал изданию Focus Вольфганг Вурм, который возглавляет управление федеральной полиции Германии, отвечающее за безопасность в земле Северный Рейн - Вестфалия.

"Мы обнаружили, что группы лиц, соответствующие критериям розыска полицией, договаривались встретиться под Новый год в Кельне", - скахал Вурм. По его словам, сбор был запланирован на 22:00 по местному времени.



Сотрудники полиции подвергли проверке документов около 650 человек преимущественно североафриканского происхождения, в итоге задержав 92 человек.

На станции Кельн-Дойц, следующей от главного вокзала на другом берегу Рейна, полиция сняла с пригородного поезда 300 человек, также преимущественно выходцев из Северной Африки.



5 января 2016 года сообщалось, что в новогоднюю ночь в центре Кельна, возле главного вокзала и Кельнского собора, собрались около тысячи мужчин, чья внешность, как отмечает полиция, может указывать на их "арабское или североафриканское" происхождение. Из этой массы выделились группы, которые окружали, нападали и грабили женщин.

Позже полиция задержала двух мужчин по делу о нападениях в центре Кельна в новогоднюю ночь. Представитель МВД ФРГ Тобиас Плате сообщил, что в настоящее время по делу о новогодних нападениях на женщин в Кельне проходит 31 подозреваемый, при этом 18 человек являются соискателями на получение убежища в Германии.

Количество заявлений, полученных полицией от пострадавших в результате нападений в новогоднюю ночь в центре немецкого города Кельн, выросло до 379.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.