Меркель и Олланд не приедут в Давос в этом году
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в этом году не будут принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"К сожалению, федеральное правительство, как и ранее, будет представлено делегацией высокого уровня", - отметили организаторы форума.
В прошлом году Меркель также не посещала мероприятие, регулярным гостем которого была до того.
Давос-2017 впервые посетит глава Китая Си Цзиньпин.
Всего в Давосе ждут более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.
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