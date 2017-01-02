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Меркель и Олланд не приедут в Давос в этом году

02.01.2017 22:07
Канцлер Германии снова отказалась от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе
Меркель и Олланд не приедут в Давос в этом году
Франсуа Олланд, Ангела Меркель (фото - EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в этом году не будут принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"К сожалению, федеральное правительство, как и ранее, будет представлено делегацией высокого уровня", - отметили организаторы форума.

В прошлом году Меркель также не посещала мероприятие, регулярным гостем которого была до того.

Давос-2017 впервые посетит глава Китая Си Цзиньпин.

Всего в Давосе ждут более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.
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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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