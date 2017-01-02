Меркель и Олланд не приедут в Давос в этом году

Канцлер Германии снова отказалась от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в этом году не будут принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Deutsche Welle.



"К сожалению, федеральное правительство, как и ранее, будет представлено делегацией высокого уровня", - отметили организаторы форума.



В прошлом году Меркель также не посещала мероприятие, регулярным гостем которого была до того.



Давос-2017 впервые посетит глава Китая Си Цзиньпин.



Всего в Давосе ждут более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.

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