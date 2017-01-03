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Пол Маккартни выступил на вечеринке у Абрамовича: видео

03.01.2017 07:40
Маккартни вышел на сцену во время выступления группы The Killers и исполнил с ними песню Helter Skelter с Белого альбома ливерпульской четверки
Пол Маккартни выступил на вечеринке у Абрамовича: видео
Пол Маккартни (скриншрт с видео facebook.com/pg/Thekillers)

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни появился на новогодней вечеринке российского олигарха Романа Абрамовича, передает Мeduza.

Праздничный концерт проходил на французском острове Сен-Бартелеми. Маккартни вышел на сцену во время выступления группы The Killers и вместе с музыкантами исполнил песню Helter Skelter с Белого альбома ливерпульской четверки.

Видео с концерта появилось в фейсбуке The Killers.

Как отмечает Billboard, выступление Пола Маккартни было "незапланированным".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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