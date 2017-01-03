Борьба с терроризмом: в Чехии хотят разрешить людям вооружаться

Чешские граждане должны иметь право самостоятельно защищать жизнь и собственность, а также безопасность и суверенитет страны, считает глава МВД Чехии

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец высказался за конституционное право на владение огнестрельным оружием для гражданских. Об этом со ссылкой на предложение министра пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

По его словам, чешские граждане должны получить право с оружием в руках защищать "жизнь, здоровье и собственность", а "активная и стремительная оборона" могла бы снизить шансы злоумышленников. Также, считает Хованец, огнестрельное оружие в руках граждан помогло бы "обеспечить внутренний порядок, безопасность и территориальную целостность".

Как сообщает источник, для реализации законодательной инициативы министра ее должны поддержать не менее трех пятых депутатов нижней палаты парламента Чехии и не менее трех пятых действующих сенаторов (членов верхней палаты).

Фактически, для этого правящей коалиции из Чешской социал-демократической партии, политического движения АНО и Христианско-демократического союза - Чехословацкой народной партии потребуется заручиться поддержкой оппозиции.

Смотрите инфографику: Рейтинг стран по количеству оружия у населения

В июле 2016 года за легализацию огнестрельного оружия для самозащиты гражданских высказался главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его убеждению, это повысит уровень самосознания украинцев и будет на пользу государству, а также большим плюсом в случае партизанского сопротивления оккупантам.

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