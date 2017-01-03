В США дети отравились ядовитым газом

Один из отравившихся детей умер сразу, еще трое - в больнице

В Амарилло (Техас, США) четверо детей погибли и еще несколько взрослых пострадали в результате отравления бесцветным ядовитым газом - фосфином. Об этом сообщает Associated Press.

Один из отравившихся детей умер сразу, еще трое - в больнице после госпитализации.

Дети отравились фосфином, который образовался вследствие химической реакции, произошедшей после того, как один из жителей дома пытался отмыть подвал после распыления пестицидов.

23 октября сообщалось, что более тысячи человек госпитализированы с проблемами дыхательных путей из-за газов, которые выделились в результате поджога завода по переработке серы около Мосула в Ираке.

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