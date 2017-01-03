Трамп о ядерном ракетном ударе КНДР по США: Этого не будет

Избранный президент США заявил, что Вашингтон не даст Пхеньяну завершить разработку представляющего опасность для США оружия массового поражения

Тоталитарное государство КНДР не закончит разработку межконтинентальных баллистических ракет, которые способны донести ядерный заряд до берегов США. Об этом у себя в Тwitter заявил избранный президент США Дональд Трамп.



"Северная Корея заявила, что находится на финишной прямой по созданию ядерного оружия, способного достичь некоторых территорий США. Этого не произойдет", - написал 45-й президент США, не уточнив, имеет ли он ввиду то, что Вашингтон помешает Пхеньяну довести до конца разработку такого оружия, или что-то другое.



Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын объявил, что КНДР якобы находится на заключительной стадии создания межконтинентальной баллистической ракеты, в радиус поражения которой попадают некоторые регионы США.

Также избранный президент США подверг критике Китай за "вытягивание из США огромных денег тотально односторонней торговлей", добавив, что при этом Пекин "не собирается помогать с Северной Кореей".

9 сентября 2016 года КНДР официально подтвердила, что провела пятый этап ядерного испытания. 11 сентября того же года Пхеньян потребовал от США признать Северную Корею государством, владеющим ядерным оружием.

Против Северной Кореи были введены санкции ООН с 2006 года за ядерные испытания баллистических ракет.

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