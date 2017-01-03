В Сирии повстанцы отказываются от мирных переговоров с Асадом

Повстанцы в Сирии отказываются от мирных переговоров из-за нарушения режима прекращения огня правительственными силами

Сирийские повстанцы заявили, что замораживают дискуссии о присоединении к мирным переговорам при посредничестве России за нарушения в 4-дневного прекращения огня со стороны сирийского правительства. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Режим и его союзники продолжили стрельбу и совершили немало значительных нарушений, угрожающих жизни сотен тысяч людей", - говорится в заявлении группы повстанцев, действующих под эгидой Свободной сирийской армии.

Как говорится в заявлении, правительственные силы усилили нападения вокруг Дамаска и Алеппо в понедельник с целью осуществить работы по обеспечению городов водоснабжением.

В документе также говорится, что любые территориальные наступления армии и сил, поддерживаемых Ираном, положат конец усилиям по восстановлению мирных переговоров, а также хрупкого режима прекращения огня.

30 декабря 2016 года в Сирии начался режим прекращения огня. Инициаторами перемирия выступили Россия и Турция.

2 января сообщалось, что возле сирийской столицы Дамаск правительственные войска продолжают вести бои с несколькими группами повстанцев. По долине Вади Барада вблизи Дамаска ведутся обстрелы и бомбардировка с воздуха.

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