В Стамбуле задержали известного модельера за критику властей

Полиция задержала в аэропорту имени Ататюрка известного турецкого модельера Барбароса Шансала

Полиция задержала в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле известного турецкого модельера Барбароса Шансала. Об этом сообщает издание Hurryiet.

По его сведениям, причиной стало видео, которое дизайнер разместил в социальных сетях накануне Нового года. В ролике он подверг критике руководство страны за массовые задержания и обвинил его в коррупции.

Во время публикации Шансал была на Кипре, о чем также сообщил в ходе видеозаписи. По запросу властей Турции его депортировали в Стамбул.

Газета также сообщает, что в аэропорту модельер был встречен желавшей немедленно расправиться с ним толпой. Разгневанных граждан осадили полицейские. Они задержали Шансала и доставили его в отделение.

По данным местных СМИ, турецкая полиция обратила внимание и на тот факт, что видеообращение было опубликовано Шансалом за полчаса до теракта в ночном клубе Стамбула, при котором погибли 39 человек и получили ранения еще 69.

Ранее сообщалось, что ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула, в результате которого погибли 39 человек, взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

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