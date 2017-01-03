Команда Трампа о влиянии хакеров РФ на выборы в США: Нет улик

По словам пресс-атташе избранного президента США, "безответственно" делать выводы на этот счет без полного отчета американской разведки

Нет доказательств того, что российские хакеры повлияли на результаты волеизьявления американцев на ноябрьских выборах президента США. Как пишет агентство Reuters, об этом в эфире канала Fox News заявил будущий пресс-секретарь в администрации избранного 45-м президентом США Дональда Трампа Шон Спайсер.

"Не существует никаких доказательств того, что они (спецслужбы РФ, - ред.) повлияли на выборы", - сказал он.

Спайсер добавил, что безответственно делать какие-либо выводы на этот счет без полноценного отчета американский разведки, который появится на этой неделе.

1 января будущий пресс-секретарь Трампа заявил, что Белый дом, возможно, "непропорционально" наказывает РФ, выслав 29 декабря из страны 35 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

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