Команда Трампа о влиянии хакеров РФ на выборы в США: Нет улик
Нет доказательств того, что российские хакеры повлияли на результаты волеизьявления американцев на ноябрьских выборах президента США. Как пишет агентство Reuters, об этом в эфире канала Fox News заявил будущий пресс-секретарь в администрации избранного 45-м президентом США Дональда Трампа Шон Спайсер.
"Не существует никаких доказательств того, что они (спецслужбы РФ, - ред.) повлияли на выборы", - сказал он.
Спайсер добавил, что безответственно делать какие-либо выводы на этот счет без полноценного отчета американский разведки, который появится на этой неделе.
1 января будущий пресс-секретарь Трампа заявил, что Белый дом, возможно, "непропорционально" наказывает РФ, выслав 29 декабря из страны 35 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.
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