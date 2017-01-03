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Команда Трампа о влиянии хакеров РФ на выборы в США: Нет улик

03.01.2017 10:32
По словам пресс-атташе избранного президента США, "безответственно" делать выводы на этот счет без полного отчета американской разведки
Команда Трампа о влиянии хакеров РФ на выборы в США: Нет улик
Шон Спайсер (скриншот из видеозаписи)

Нет доказательств того, что российские хакеры повлияли на результаты волеизьявления американцев на ноябрьских выборах президента США. Как пишет агентство Reuters, об этом в эфире канала Fox News заявил будущий пресс-секретарь в администрации избранного 45-м президентом США Дональда Трампа Шон Спайсер.

"Не существует никаких доказательств того, что они (спецслужбы РФ, - ред.) повлияли на выборы", - сказал он.

Спайсер добавил, что безответственно делать какие-либо выводы на этот счет без полноценного отчета американский разведки, который появится на этой неделе.

1 января будущий пресс-секретарь Трампа заявил, что Белый дом, возможно, "непропорционально" наказывает РФ, выслав 29 декабря из страны 35 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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