ВМС РФ предлагают филиппинцам сотрудничать в обход США

"Можем помочь вам во всем, что потребуется", - искушают российские военные филиппинских коллег, которые стратегически сотрудничают со США

В рамках визита "доброй воли" в Манилу двух российских военных кораблей замкомандира Тихоокеанского флота ВМС РФ Эдуард Михайлов предложил Филиппинам сотрудничество с Россией вместо партнерства со США. Об этом со ссылкой на слова контр-адмирала пишет Associated Press.

Визит моряков государства-агрессора на Филиппины проходит по приглашению президента страны Родриго Дутерте, который якобы намерен укрепить связи с Москвой и приобрести в РФ вооружения.

"Вы можете выбрать ... сотрудничать с Соединенными Штатами Америки или сотрудничать с Россией. Но с нашей стороны мы можем помочь вам во всем, что потребуется", - заявил Михайлов.

По словам контр-адмирала ВМС РФ, на противолодочном корабле "Адмирал Трибуц" и морском танкере "Борис Бутома" был доставлен широкий спектр оборудования и вооружений для демонстрации филиппинским военным.

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В конце 2016 года политики на Филиппинах заговорили об импичменте Дутерте после его признаний в убийствах людей, подозреваемых в наркоторговле.

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