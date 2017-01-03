ВМС РФ предлагают филиппинцам сотрудничать в обход США
В рамках визита "доброй воли" в Манилу двух российских военных кораблей замкомандира Тихоокеанского флота ВМС РФ Эдуард Михайлов предложил Филиппинам сотрудничество с Россией вместо партнерства со США. Об этом со ссылкой на слова контр-адмирала пишет Associated Press.
Визит моряков государства-агрессора на Филиппины проходит по приглашению президента страны Родриго Дутерте, который якобы намерен укрепить связи с Москвой и приобрести в РФ вооружения.
"Вы можете выбрать ... сотрудничать с Соединенными Штатами Америки или сотрудничать с Россией. Но с нашей стороны мы можем помочь вам во всем, что потребуется", - заявил Михайлов.
По словам контр-адмирала ВМС РФ, на противолодочном корабле "Адмирал Трибуц" и морском танкере "Борис Бутома" был доставлен широкий спектр оборудования и вооружений для демонстрации филиппинским военным.
Читайте также: Президент Филиппин "попрощался" с США и снова оскорбил Обаму
В конце 2016 года политики на Филиппинах заговорили об импичменте Дутерте после его признаний в убийствах людей, подозреваемых в наркоторговле.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:16
-
09:05
-
10:10
-
08:00
-
вчера
16:35