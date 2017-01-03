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В Ираке смертники напали на полицейские участки: семеро погибших

03.01.2017 11:05
На двух полицейских участках продолжались столкновения
В Ираке смертники напали на полицейские участки: семеро погибших
Фото: EPA

В Самарре (Ирак) террористы, которые были одеты в жилеты смертников, совершили нападение два полицейских участка. Об этом сообщает Reuters.

В результате атак погибли семь полицейских.

По информации источника в структурах безопасности, на полицейских участках продолжались столкновения.

С 2003 по 2016 год в Ираке погибли 455 журналистов.

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