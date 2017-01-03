В Турции могут продлить чрезвычайное положение на три месяца
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что на этой неделе планируется голосование в парламенте относительно продления срока чрезвычайного положения. Об этом сообщает CNNturk.
По словам Йылдырыма, парламент Турции обсудит вопрос продления срока чрезвычайного положения на три месяца на этой неделе.
После теракта в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек, заместитель премьер-министра Нуман Куртулмуш сказал, что чрезвычайное положение будет продлено до тех пор, пока это необходимо.
21 июля 2016 года чрезвычайное положение в Турции было объявлено на три месяца после попытки переворота.
Позже его срок был продлен еще на три месяца с 19 октября.
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1 января сообщалось, что в ночном клубе Стамбула произошел теракт.
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