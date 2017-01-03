В Турции могут продлить чрезвычайное положение на три месяца

Парламент Турции обсудит вопрос продления чрезвычайного положения на три месяца

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что на этой неделе планируется голосование в парламенте относительно продления срока чрезвычайного положения. Об этом сообщает CNNturk.

По словам Йылдырыма, парламент Турции обсудит вопрос продления срока чрезвычайного положения на три месяца на этой неделе.

После теракта в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек, заместитель премьер-министра Нуман Куртулмуш сказал, что чрезвычайное положение будет продлено до тех пор, пока это необходимо.

21 июля 2016 года чрезвычайное положение в Турции было объявлено на три месяца после попытки переворота.

Позже его срок был продлен еще на три месяца с 19 октября.

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1 января сообщалось, что в ночном клубе Стамбула произошел теракт.

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