В Германии нужно ужесточить миграционные законы - глава МВД

Глава МВД Германии предлагает расширить полномочия полиции

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил пересмотреть миграционное законодательство страны в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине, когда погибли 12 человек. Об этом сообщает ВВС.

Мезьер заявил, что федеральные власти должны обладать большими полномочиями при задержании и необходимости депортации беженцев, в случае, если они представляют угрозу безопасности.

При этом он предлагает расширить и полномочия полиции страны.

19 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина.

В понедельник вечером полиция арестовала предполагаемого водителя грузовика. При этом он отрицал свою причастность к трагедии. Второй человек, находившийся в машине, был найден мертвым.

По последним данным, количество погибших в результате трагедии достигло 12 человек, еще около 50 госпитализированы.

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