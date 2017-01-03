В Германии нужно ужесточить миграционные законы - глава МВД
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил пересмотреть миграционное законодательство страны в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине, когда погибли 12 человек. Об этом сообщает ВВС.
Мезьер заявил, что федеральные власти должны обладать большими полномочиями при задержании и необходимости депортации беженцев, в случае, если они представляют угрозу безопасности.
При этом он предлагает расширить и полномочия полиции страны.
19 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина.
В понедельник вечером полиция арестовала предполагаемого водителя грузовика. При этом он отрицал свою причастность к трагедии. Второй человек, находившийся в машине, был найден мертвым.
По последним данным, количество погибших в результате трагедии достигло 12 человек, еще около 50 госпитализированы.
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