В итальянском центре приема беженцев вспыхнули беспорядки
25 работников миграционного центра возле Венеции, заблокированных мигрантами, освобождены, вспыхнувшие там беспорядки подавлены. Об этом сообщает ВВС.
Волнения в центре приема беженцев, размещенном на бывшей ракетной базе на северо-западе Италии, начались в понедельник после смерти одной из находившихся там искательниц убежища.
Беженцы обвинили в ее смерти работников центра, заявив, что они долго не оказывали женщине помощь, и начали в знак протеста поджигать мебель.
Ранее в этом миграционном центре уже были акции протеста, тогда беженцы жаловались на плохие условия содержания.
На днях в Госпогранслужбе Украины заявили, что за 2016 год задержали 3,5 тыс нелегальных мигрантов, еще почти 3,3 тыс потенциальных мигрантов не пропустили в Украину.
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