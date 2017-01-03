В итальянском центре приема беженцев вспыхнули беспорядки

Волнения начались в понедельник после смерти одной из находившихся там искательниц убежища

25 работников миграционного центра возле Венеции, заблокированных мигрантами, освобождены, вспыхнувшие там беспорядки подавлены. Об этом сообщает ВВС.

Волнения в центре приема беженцев, размещенном на бывшей ракетной базе на северо-западе Италии, начались в понедельник после смерти одной из находившихся там искательниц убежища.

Беженцы обвинили в ее смерти работников центра, заявив, что они долго не оказывали женщине помощь, и начали в знак протеста поджигать мебель.

Ранее в этом миграционном центре уже были акции протеста, тогда беженцы жаловались на плохие условия содержания.

На днях в Госпогранслужбе Украины заявили, что за 2016 год задержали 3,5 тыс нелегальных мигрантов, еще почти 3,3 тыс потенциальных мигрантов не пропустили в Украину.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.